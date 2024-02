Elezioni regionali Abruzzo 2024, sondaggio BiDiMedia: chi vorresti presidente? Ecco come votare

Ancora poche settimane e poi domenica 10 marzo gli abruzzesi saranno chiamati alle urne per le elezioni regionali abruzzesi 2024.

Due i candidati in corsa per la carica di presidente della giunta regionale.

Da un lato il presidente uscente, Marco Marsilio, che può contare sul sostegno del centrodestra.

Dall'altro c'è Luciano D'Amico, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle. A chi andrebbero le preferenze degli abruzzesi se si votasse domani? Lo chiede in un sondaggio BiDiMedia, l'istituto specializzato in rilevazioni elettorali - da anni partner anche del gruppo CityNews - che propone una serie di quesiti per misurare, a qualche mese dal voto, le intenzioni degli abruzzesi.

Il link del sondaggio, tramite il quale poter votare, è questo: https://it.surveymonkey.com/r/5WDF7VW