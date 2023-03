“Silvi merita la fine dei personalismi”, il proclama della candidata sindaca Linda Di Francesco

La candidata sindaca di Silvi, Linda Di Francesco, ha le idee chiare: “Silvi merita la fine dei personalismi che non fanno che mortificare, come sempre, le legittime ambizioni di rinascita della nostra città”. Di Francesco guida una squadra civica fortemente radicata sul territorio e impegnata, da tempo, nella costruzione di un'alternativa per la comunità silvarola.

“Silvi merita una convinta programmazione, per dare finalmente tutte quelle risposte che sono mancate in questi anni, sacrificate sull'altare di un'azione amministrativa ostaggio di litigi e improbabili esercizi di equilibrismo politico”, aggiunge la candidata.

“I nostri concittadini conoscono, meglio di chiunque altro, quanto Silvi meriti più rispetto e impegno concreto. Siamo in una fase storica in cui le realtà commerciali e imprenditoriali cercano prospettive reali, non promesse”. Linda Di Francesco proseguirà, in questi giorni, gli incontri con cittadini, associazioni, operatori economici, imprenditori e commercianti di Silvi: “La nostra è una squadra calata sul territorio, al centro restano i valori e le persone”, conclude.