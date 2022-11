Elezioni regionali, D'Alessandro (Italia Viva): "Per il Terzo Polo autostrada di opportunità, faremo la differenza"

“Credo che per il Terzo Polo in Abruzzo ci sia un'autostrada di disponibilità, non dobbiamo sbagliare nel processo di costruzione e saremo la forza che farà la differenza alle prossime regionale”. A dichiararlo è l'esponente di Italia Viva ed ex parlamentare Camillo D'Alessandro che così si è espresso a Pescara in occasione della tappa del tour organizzato sul territorio.

L'occasione per il partito anche per ribadire, per voce del coordinatore provinciale Carmine Ciofani, il “no” alla sede unica della Regione nell'ex area di risulta. L'intenzione dell'ente regionale e del Comune, aggiunge, è quella di “invadere l'ultimo spazio disponibile” per “riempirlo di cemento ed uffici e non per esaltare la vocazione di Pescara. Sosteniamo l'iniziativa referendaria del consigliere di azione Carlo Costantini ((Azione) per consentire ai pescaresi di esprimersi su questa scelta immotivata e che fa saltare ogni equilibrio, nel processo di costituzione della nuova Pescara, con Montesilvano e Spoltore ridotti a periferie”.

Prima di Natale, annuncia D'Alessandro, l'assemblea regionale: “Parleremo di Abruzzo e del nostro impegno per la regione, non lo faremo da soli ma saremo aperti ed inclusivi a definire un progetto Abruzzo con movimenti civici e chiaramente con Azione, con la quale siamo impegnati nella costruzione del terzo Polo”, conclude.