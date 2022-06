Niente quorum, falliscono i referendum: alle urne il 17,69% dei Pescaresi, per le comunali l'affluenza è del 64,15%

La percentuale di voto per i referendum nei Comuni della provincia di Pescara si ferma al 17,69%. Questo il dato definitivo registrato con il Comune di Alanno che fa registrare la percentuale più alta di votanti (64,65%) ed Elice quella più bassa (8,99%). A livello regionale l'affluenza al voto per i referendum si attesta al 20,20% con L'Aquila provincia con la maggior percentuale (22,02%), seguita da Chieti (16,77%), Pescara e infine Teramo (11,69%). Un dato, quello regionale, in linea con quello nazionale dove gli aventi diritto che si sono recati alle urne per rispondere ai cinque quesiti è stata del 20,81% (dato relativo a 7.896 Comuni sui 7.903 totali), un numero lontanissimo dal quorum che, di fatto, decreta il fallimento degli stessi.

Nella provincia di Pescara il “sì” avrebbe vinto per tutti e cinque i quesiti come risulta dallo spoglio ormai completato. Dato in linea con quello nazionale in via di definizione. Il “sì” ha ottenuto il 54,77% delle preferenze per il primo quesito in merito alla “incandidabilità dopo la condanna”; percentuale che sale al 57,26% per la “limitazione delle misure cautelari” raggiungendo il 76,34% per la “separazione delle funzioni dei magistrati”. Ha ottenuto il 73,71% delle preferenze il quinto quesito riguardo i “membri laici nei consigli giudiziari” e il 74,17% l'ultimo quesito sull'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Nei cinque Comuni della provincia di Pescara dove i cittadini sono chiamati ad eleggere il sindaco la percentuale di affluenza definitiva è del 64,15%. L'affluenza più alta si è registrata Villa Celiera con il 68,88% dei votanti. Seguono Scafa (68,55%), Alanno (66,18%), Spoltore (62.92%) e Brittoli (48,93%). In tutto l'Abruzzo alle urne si è recato il 64,84% degli aventi diritto con L'Aquila provincia che ha visto la maggiore affluenza (68,36%), seguita da Pescara, Chieti (61,92%) e Teramo 61,88%.

E' in fase di ultimazione lo spoglio per il referendum. Subito dopo inizierà quello per il rinnovo della carica di sindaco anche per i 49 Comuni abruzzesi dove si è votato.