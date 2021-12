Elezioni provinciali, il candidato alla presidenza De Martinis: "Lavorerò per intercettare i fondi del Pnrr"

Ottavio De Martinis candidato alla presidenza della Provincia di Pescara.

Presentata ufficialmente la candidatura del sindaco di Montesilvano alle prossime elezioni provinciali.

Alla presentazione presenti i coordinatori provinciali Lino Galante della Lega, Stefano Cardelli di Fratelli d’Italia, Lorenzo Sospiri di Forza Italia e il presidente uscente Antonio Zaffiri.

Si vota sabato 18 dicembre alla Provincia di Pescara dalle ore 8 alle 20 e sono chiamati alle urne 589 votanti tra sindaci e consiglieri dei 46 Comuni della provincia, in carica alla data delle elezioni. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare “ D.Tinozzi”, al primo piano del palazzo provinciale.

«Ringrazio tutte le forze del centrodestra per aver scelto il mio nome», dichiara De Martinis, «fin da subito mi sono messo a disposizione della coalizione e una volta eletto proseguirò il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, che ha ben governato, con la consapevolezza che, rispetto a qualche anno fa, arriveranno i fondi del Pnrr, con i quali realizzare numerosi progetti, dalle aree interne alla costa. In questa sfida dovremo essere preparati per intercettare le giuste risorse e per spenderle nei 46 comuni della provincia, iniziando dalla sicurezza delle strade e delle scuole. Ho sempre lavorato per la sinergia dei vari comuni e il mio obiettivo anche nella Provincia sarà quello di fare da collante tra tutti i territori, comprese le aree dell’entroterra. Sicuramente oggi la Provincia ha diverse difficoltà dettate dalla legge Del Rio, ma ci auguriamo che la nuova riforma possa restituire una centralità e un’importanza tale per portare avanti azioni concrete. Una rassicurazione ai miei cittadini: il ruolo di presidente della Provincia sarà un valore aggiunto per Montesilvano, il mio impegno come sindaco della mia città sarà ancora più grande per concretizzare i progetto che abbiamo in cantiere».

Queste le liste in appoggio del candidato alla presidenza Ottavio De Martinis. Lega per Salvini: Maria Rita Carota, Gabriele Colasante, Lucio Di Bartolomeo, Fabia Fattore, Luca Labricciosa, Antonio Romano, Giovanna Speziale. Fratelli d’Italia: Davide Berardinucci, Toni Capitanio, Valter Cozzi, Liliana D’Innocente, Antonella Falconio, Antonio Vellante, Zaira Zamparelli. Forze di libertà: Alice Amicone, Emidio Camplese, Monica Ciuffi, Moira D’Agostino, Luigi De Acetis, Giorgio De Luca, Gianfranco De Massis, Lorenzo Ferri, Roberta Manco, Simone Palozzo, Manuela Peschi, Antonio Zaffiri.