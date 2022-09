Elezioni politiche, in Abruzzo il terzo polo ottiene un seggio alla Camera con Sottanelli: fuori la Di Padova (Pd)

Il terzo polo in Abruzzo ottiene un seggio alla Camera per il plurinominale. In base ai calcoli e riconteggi effettuati dal Ministero dell'Interno, come pubblicato anche sul sito ufficiale delle elezioni 2022, il candidato Giulio Cesare Sottanelli risulta fra gli eletti della nostra regione alle elezioni politiche del 25 settembre. Il seggio, in base ai calcoli iniziali, era stato assegnato alla candidata del Partito Democratico Stefania Di Padova.

Si attende la proclamazione ufficiale, come fanno sapere da Azione Abruzzo, per un commento e una dichiarazione ufficiale dello stesso Sottanelli. Il cambiamento è frutto del complesso sistema di ripartizione dei seggi previsto dall'attuale legge elettorale, e riguarda diverse regioni italiane.