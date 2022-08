Elezioni, il segretario provinciale Cardelli (Fratelli d'Italia): "Coerenza e difesa dell'identità nazionale per governare l'Italia"

In vista delle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre, abbiamo voluto intervistare il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Cardelli, per capire come il partito a livello locale si stia preparando all'importante sfida elettorale.

Come si sta preparando Fratelli d'Italia della provincia di Pescara al prossimo appuntamento elettorale?

Stiamo lavorando intensamente per organizzare una campagna elettorale capillare su tutto il territorio, per coprire dalla costa fino all'entroterra con il nostro candidato Guerino Testa in corsa per la provincia di Pescara e per 22 comuni della provincia di Teramo. Ovviamente l'appuntamento principale è quello con la nostra leader Giorgia Meloni il 31 agosto, ma sarà solo il primo di una serie di incontri con banchetti informativi che allestiremo nelle varie realtà che compongono la nostra provincia. Qui illustreremo ai cittadini non solo i 15 punti programmatici generali, ma anche i singoli interventi che intendiamo promuovere a livello locale in caso di vittoria.

Come valuta il quadro delle alleanze che si sta delinenando per la coalizione di Fratelli d'Italia?

I rapporti, anche a livello locale, sono ottimi e di piena sintonia ed armonia con la Lega e Forza Italia. Anzi, assieme stiamo già pianificando come organizzare la gestione delle quote del proporzionale, partendo da un programma condiviso e sottoscritto da tutta la maggioranza. In realtà si tratta di un ritorno alla normalità per una coalizione che ci lega ormai da quasi 30 anni, con la sua eccezione della parentesi del governo Draghi.

Quali sono le priorità che Fratelli d'Italia intende affrontare in caso di vittoria?

Sicuramente l'emergenza legata al caro energia, una problematica molto seria e che è peggiore rispetto anche ai danni causati dalla pandemia. In molti infatti non hanno ancora preso pienamente coscienza o lo stanno facendo solo in questi giorni dell'impatto drammatico degli aumenti sulle bollette, sia per gli imprenditori che per le famiglie e la situazione senza un intervento deciso è destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Oltre a questo, ovviamente alla base abbiamo la difesa del patrimonio culturale, turistico e sociale dell'Italia uno dei nostri cavalli di battaglia da sempre. Poi spazio al sociale, alla famiglia e alla questione dell'immigrazione, oltre al sostegno concreto alle imprese. A livello politico, abbiamo una legge elettorale monca che va cambiata pensando finalmente ad un cambio verso il presidenzialismo.

Perchè un elettore dovrebbe scegliere di votare Fratelli d'Italia e la sua coalizione?

Come partito, rappresentiamo grazie alla nostra leader nazionale Giorgia Meloni e alle scelte fatte in questi anni l'unica realtà che dimostra coerenza nel tempo. Puntiamo a difendere l'identità della nostra nazione e dei nostri cittadini, con l'obiettivo di far ripartire il Paese ed uscire più forte da questo difficile momento a livello sociale ed economico.