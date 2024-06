Elezioni comunali, i risultati nei comuni di Castiglione a Casauria, Catignano e Farindola

Biagio Piero Petrilli (Crescere Insieme) è stato eletto sindaco a Castiglione a Casauria con il 55,90 per cento dei voti. Nella corsa a quattro c’erano anche Nunzio Caiano (Siamo Castiglione), che si è fermato al 43,43 per cento delle preferenze, Anna Rita Angelone (Lista Alfa) ha raggiunto lo 0,45 per cento dei voti e Luca Andrea Paglieta (La nuova scelta) lo 0,22 per cento.

Catignano elegge Francesco Lattanzio (Catignano Insieme) come primo cittadino con il 53,27 per cento dei voti. Enrico Valentini (Memoria del Futuro) arriva al 46,73 per cento delle preferenze.

Luca Labricciosa (Farindola nel cuore) vince con il 50,41 per cento. Nadir Lanesi (Futuro è rinnovamento) arriva al 49,59 per cento.