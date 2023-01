Masci su una sua eventuale ricandidatura a sindaco: "Non è all'ordine del giorno"

“La mia ricandidatura non è all'ordine del giorno”. Così alla stampa il sindaco Carlo Masci a chi gli chiede se la decisione di presentre i futuri cantieri della città e che si concretizzeranno in oltre 70 interventi per un investimento complessivo di 153 milioni di euro (59 del piano di ripresa e resilienza), sia anche una sorta di modo per annunciare che sarà di nuovo candidato per Palazzo di Città.

“Il mio mandato si concluderà con molti progetti finiti e altri in corso d'opera. Ggi presento il lavoro che abbiamo fatto come squadra”, ha aggiunto il sindaco ribadendo che diversi cantieri partiranno a giorni e parlando di un nuovo volto che verrà dato alla città. “Chiunque viene a Pescara – ha aggiunto – rimane affascinato e lo sarà ancora di più tra un anno o tra due anni quando vedrà una città che avrà numeri per confrontarsi qualsiasi altra città europea senza timore di fare brutta figura e di non essere all'altezza, anzi sarà superiore alle altre”