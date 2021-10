Comunali Penne, Pizzi: "Anche in opposizione offrirò il mio contributo"

Angela Pizzi, che era sostenuta dalla lista "Penne Prossima", non è riuscita a vincere le elezioni comunali e a diventare sindaco di Penne, ma esprime soddisfazione per quanto ottenuto

Angela Pizzi, che era sostenuta dalla lista "Penne Prossima", non è riuscita a vincere le elezioni comunali e a diventare sindaco di Penne. Tuttavia esprime soddisfazione per quanto ottenuto: "È stata un'avventura ricca di soddisfazioni... il risultato non è stato quello sperato, ma voglio ringraziare comunque quanti mi hanno dato fiducia. E ringrazio soprattutto quelli che non mi hanno sostenuto perché mi hanno offerto l'occasione per rimettermi in discussione".

Ora la Pizzi si prepara a fare la consigliera di minoranza: "Amo la mia città e anche in opposizione offrirò il mio contributo - afferma - Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sostenuta in questo mese lungo e difficile. Ringrazio tutti voi! Ha vinto Penne! Io ci sono!".