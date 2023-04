Per le elezioni comunali a Loreto Aprutino la lista "Loreto 2030" candida a sindaco Renato Mariotti

Prime ufficializzazioni dei nomi per i candidati a sindaco a Loreto Aprutino, dove il 14 e 15 maggio si voterà per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. La lista civica Loreto 30, infatti, ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Renato Mariotti.

Lo stesso candidato sindaco, sui social, ha spiegato che l'obiettivo in caso di vittoria sarà quello di dare attenzione a tematiche come la sostenibilità, l'ascolto delle contrade e delle zone periferiche, ed ancora la scuola e la formazione delle nuove generazioni e la ripartenza e potenziamento di tutte le risorse storiche e culturali di cui è ricca la città di Loreto in chiave turistica.

Ricordiamo che alle 12 di sabato 15 aprile scade il termine massimo per la presentazione ufficiale delle liste con le relative firme. A quel punto si conosceranno ufficialmente i nomi degli altri sfidanti per la carica di primo cittadino nel comune dell'entroterra pescarese e negli altri 8 comuni della provincia di Pescara dove si terranno le elezioni amministrative, ovvero Bussi sul Tirino, Cepagatti, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, , San Valentino in Abruzzo Citeriore e Turrivalignani.