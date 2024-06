Elezioni comunali, i risultati di Rosciano, Cappelle sul Tavo e Vicoli

Con il 58,62 per cento di preferenze, a Vicoli, viene eletta Catia Campobasso (Uniti per Cambiare). Antonio Riccitelli (Impegno comune per Vicoli) si ferma al 41,3 per cento, mentre Lino Budiani (Nuova Era) prende lo 0.34 per cento.

A Cappelle sul Tavo viene riconfermato Lorenzo Ferri (unico candidato) che ottiene 1958 voti.