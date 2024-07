Elezioni amministrative ed europee a Città Sant'Angelo, Alleanza Verdi-Sinistra guarda alla fase congressuale

La sezione “F. Fabbiani” di Città Sant'Angelo si è riunita sotto la guida del segretario uscente Davide Raggiunti per analizzare il voto delle europee e delle amministrative e tracciare la strada futura del partito.

Alle europee il partito AVS Alleanza Verdi-Sinistra ha raggiunto la percentuale del 5,76%. "Un risultato che ci permette di crescere anche a livello locale e dimostra la bontà dell’offerta politica nazionale, incentrata sui valori di pace, difesa dell’ambiente e del lavoro stabile e sicuro", si legge nella nota. "Le elezioni amministrative ci portano a riflettere su una sconfitta che, dati alla mano, brucia per la possibile vittoria sfumata. La sezione ringrazia il candidato sindaco Ugo Di Silvestre, la lista tutta e suoi candidati Alice Fabbiani e Massimiliano Di Meco. Poco più di 500 voti di scarto non hanno permesso alla lista Visione Comune di vincere. Ma vogliamo guardare al futuro con lo straordinario risultato elettorale di Alice Fabbiani, prima per i voti della nostra lista, e seconda per voti assoluti, con 644 preferenze. La sinistra resta un punto di riferimento per il centrosinistra e per gli angolani. Da qui vogliamo ripartire, con un gruppo consigliare unito che porterà avanti le nostre istanze e il nostro programma".

"Abbiamo sicuramente pagato i tentennamenti iniziali, la costruzione della lista fatta in maniera frettolosa e una politica timida che deve tornare maggiormente tra le persone, nelle contrade e nei problemi del territorio, che come hanno dimostrato gli elettori sono tanti", continuna la nota. Il partito si apre ora alla fase congressuale, primo passo per la costruzione dell’opposizione e della futura proposta politica.