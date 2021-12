Eletta la nuova segreteria regionale di Sinistra Italiana Abruzzo [FOTO]

È stata eletta la nuova segreteria regionale di Si Abruzzo con l'assegnazione delle deleghe all'interno della nuova segreteria regionale.

Questa la composizione: Enrico Raimondi 42 anni, avvocato cassazionista e docente universitario alla d’Annunzio quale ricercatore abilitato come professore di seconda fascia in diritto del lavoro. Assessore alle Politiche Abitative, Affari Legali, Personale, Rapporti con le organizzazioni sindacali e Rapporti con il consiglio comunale a Chieti, avrà Lavoro e politiche abitative.

Anna Maria Di Giammarco 67 anni, medico specialista in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Si occuperà di Politiche della Salute. Enrico Perilli 47 anni, psicologo, psicoterapeuta, docente presso università studi dell'Aquila. Già consigliere comunale nel comune dell'Aquila. Si occuperà di Ambiente, parchi, paesaggio, aree interne. Marta Illuminati, 56 insegnante è assesore al comune di Pineto con le deleghe al sociale, alle pari opportunità e all'ambiente. Si occuperà di agricoltura, rifiuti, verde pubblico, sociale, cultura. Pierpaolo Di Brigida, 37 anni, tecnico elettronico, attuale coordinatore provinciale di Si Pescara, sarà il coordinatore della segreteria.



«Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi anni e la composizione della segreteria tiene dentro rappresentatività e competenze, insomma un collettivo che sa leggere un presente complesso e che ha tutte le carte in regola che per provare a costruire insieme a tanti e tante un futuro diverso per il nostro Abruzzo», scrive Licheri.