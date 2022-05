La proposta di Taglieri (M5s): "Un elenco regionale certificato degli oss e delle scuole di formazione accreditate"

Il consigliere regionale del M5s Francesco Taglieri ha presentato una proposta di legge regionale riguardante la regolamentazione della formazione e l'elenco degli operatori socio sanitari (oss) con qualifica professionale certificata presenti sul territorio abruzzese. Per il consigliere, occorre mettere ordine in un settore importante e delicato della sanità, per poter attingere da un elenco ufficiali, con titoli e professionalità riconosciute dalle scuole di formazione attualmente accreditate.

"Non possiamo parlare di un vero e proprio albo professionale, poiché siamo nella sfera della legislazione regionale, ma sicuramente con l’approvazione di questa norma si compie un passo in avanti verso il riconoscimento di una professione che, maggiormente negli ultimi anni, è diventata di grande importanza per il sistema socio-sanitario pubblico e privato.

Gli operatori socio-sanitari in questi due anni di pandemia hanno operato, soprattutto nelle Rsa, in prima linea, costituendo una sorta di anello di congiunzione fra le famiglie e le professioni infermieristiche e mediche. La figura dell’oss trova origine nella sintesi degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde, in modo più adeguato rispetto al passato, all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Anche se negli ultimi anni ci sono state proposte per un nuovo intervento regolativo a livello nazionale a oggi non esiste una lista o un elenco ufficiale al fine di poter individuare i soggetti effettivamente in possesso dei titoli di formazione e di studio, idonei a svolgere le funzioni richieste. Così risulta difficoltoso anche per le famiglie abruzzesi individuare professionisti adeguati che abbiano effettuato la formazione necessaria riconosciuta dalla Regione."

Il percorso di studio, ricorda Taglieri, è important e dura dai 9 ai 18 mesi, con 1.000 ore di formazione di cui cui 480 teoriche e 520 di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario e rilasciano un attestato di qualifica professionale a seguito del superamento di un esame. Gli oss trovano collocamento in tutte le unità locali socio sanitarie, negli ospedali, nelle strutture sanitarie, sociali o socio sanitarie private accreditate dalla legge e anche nelle famiglie, dove assistono a tempo pieno congiunti anziani e disabili.

"Anche in Abruzzo, sulla scia di quanto fatto in altre regioni italiane la mia proposta di legge vuole istituire un elenco certificato per agevolare sia la formazione dei futuri OSS, sia la ricerca di professionisti qualificati attraverso un elenco regionale, in forma telematica, a cui iscriversi su base volontaria e che abbia funzione ricognitiva. L'iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività professionale, rimanendo una proposta di modifica nell’ambito delle competenze legislative regionali. L'esistenza di un elenco ufficiale però, a mio avviso, è indispensabile poiché, oltre ad agevolare le famiglie, permetterebbe di monitorare diversi aspetti attinenti la figura dell'operatore socio-sanitario in ambito regionale, sia per la verifica delle competenze effettivamente acquisite, sia in relazione al fabbisogno di personale qualificato e quindi alle prospettive occupazionali degli interessati. "

L'obiettivo, conclude Taglieri, è quello di classificare gli organismi di formazione presenti sul territorio e accreditate, tutelando queste fondamentali professionalità per il sistema sociale abruzzese:

"Mi auguro che anche alla luce di quanto accaduto di recente con il personale Oss nelle Asl abruzzesi, dove professionisti attivi in pandemia si sono visti licenziati dal servizio dalla sera alla mattina, si lavori per regolarizzare il più possibile l’offerta e la domanda relativa a questa importante, quanto più che mai indispensabile, figura professionale”