Educazione di genere per fermare la violenza sulle donne, il Pd chiede di portarla nelle scuole

Creare una nuova cultura per garantire la parità di genere e combattere la violenza sulle donne significa partire dalle scuole o, comunque, dai luoghi di formazione e quindi anche le università. Per questo i consiglieri regionali del Partito democratico hanno predisposto una proposta di legge cui hanno lavorato con la Conferenza delle donne democratiche Abruzzo e i Giovani democratici. Una proposta per chiedere, tra le altre cose, che l'educazione di genere entri nei programmi scolastici anche con l'organizzazione di iniziative che coinvolgano il personale scolastico e universitario oltre agli studenti.

Una legge necessaria, sottolinea il capogruppo Silvio Paolucci ricordando che solo da gennaio i femminicidi in Italia sono stati 70. “I dati aumentano e le modalità sono sempre più crudeli come i fatti di Palermo e Caiano dimostrano. Questa consapevolezza sta alla base della proposta di legge per istituzionalizzare e potenziare l’educazione contro violenza e disparità di genere promosso in Consiglio regionale, affinché questi temi diventino materia viva nell’educazione scolastica e universitaria”, aggiunge con accanto i colleghi consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli e Paolo Pietrucci che porteranno al vaglio del consiglio la proposta.

Per gli esponenti Pd in Regione, le democratiche e i Giovani democratici è “assurdo che dopo le storie che hanno toccato anche noi in questi ultimi anni, l’Abruzzo non si sia ancora fatto promotore di un’iniziativa sulla parità e sull’educazione alla pari. È tempo di muoversi, la Regione scelga di stare in trincea, facendosi promotrice di una nuova cultura della prevenzione,sul campo, il più possibile inclusiva e aderente alla realtà. Questo chiede la proposta in si articoli, costruita insieme alla Conferenza delle democratiche, perché raccogliesse in sé proposte ed esperienze dirette. Un contenuto che può dare subito frutti, partendo dal fatto che la Regione – aggiungono - può e pertanto deve diventare protagonista e concentrando sulla collaborazione interistituzionale l’azione e, in particolare, sul ruolo prezioso degli istituti scolastici, che vanno sostenuti e stimolati nella proposta di progetti su materie così importanti nella formazione delle future generazioni”.

Allarmanti i dati sui femminicidi e gli stupri ribadiscono la portavoce della Conferenza delle democratiche Abruzzo Lorenza Panei, Stefania Pezzopane componente della direzione nazionale del Pd e nell'esecutivo nazionale della conferenza, e Maria Luisa Serone anche nei nell'esecutivo nazionale delle democratiche. “Vogliamo introdurre l’educazione di genere all’interno dell’attività didattica delle scuole con programmi e progetti specifici coinvolgendo studenti, insegnanti e tutta la comunità scolastica da cui deve partire la svolta culturale improntata al rispetto e alla dignità. Siamo certe che la produzione legislativa sia un importante strumento di cambiamento della società – affermano -. Di pari passo deve esserci, pero’, una presa di coscienza trasversale sul tema della parità di genere, un’alleanza tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società per garantire una crescita che sia davvero paritaria e inclusiva”.

“La proposta di legge ha lo scopo di portare dentro le scuole l'educazione all'affettività e la prevenzione delle violenze e delle discriminazioni di genere che ogni giorno, nel nostro Paese, si perpetuano nei confronti di chi oggi, spesso, non si sentono pienamente rappresentati da uno Stato che, non solo deve rappresentarli ma ha il dovere di educare le nuove generazioni al rispetto dei singoli delle scelte altrui – conclude il segretario dei Giovani democratici Saverio Gileno -. C'è ancora tanto da lavorare, ma con forte convinzione crediamo che questa proposta di legge sia un passo in avanti per la nostra Regione affinché diventi esempio di inclusività e rispetto dell'altr*”.

I dati sui femminicidi e la violenza sulle donne che hanno spinto a lavorare sul progetto di legge e i suoi contenuti

Nel 2022 in Italia ci sono stati 120 omicidi di donne, di cui 97 in ambito familiare o affettivo; 57 di queste hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Il 13,6 per cento delle donne (2 milioni 800 mila), ha subito violenza in particolare il 5,2 per cento (855 mila) da partner attuale e il 18,9 per cento (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.

“Se dai dati si passa ad indagare le cause – commentano gli esponenti Pd -, risulta evidente come la violenza di genere sia legata in molti modi a un retroterra culturale temporalmente e spazialmente molto esteso e a un rapporto storicamente e socialmente connotato, quello patriarcale e gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui esso è presente nelle diverse culture”.

Un progetto di legge quello del Partito democratico, con cui si vogliono dunque coinvolgere le scuole, ma anche le università e le istituzioni formative accreditate per l’erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione (Iefp). Prevista anche la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le università, l'ufficio scolastico regionale, l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Abruzzo e l'Upi (Unione province italiane). Per quanto riguarda i fondi si prevede un apposito e nuovo stanziamento con la creazione del “Fondo per promuovere l’educazione alla parità di genere e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative”. Prevista anche la possibilità di cofinanziamento facendo ricorso ad altre risorse regionali e statali.