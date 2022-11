Ecosistema urbano, il Pd boccia Pescara: “Serve un’altra idea di città, basta cemento”

Saverio Gileno, coordinatore della segreteria regionale dei Giovani Democratici, e Antonio Caroselli, segretario cittadino del Pd, commentano la performance non particolarmente esaltante di Pescara nella classifica "Ecosistema urbano di Legambiente", che tiene conto di 18 indicatori distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

La nostra città, infatti, si posiziona all'86esimo posto su 105 città ed è il fanalino di coda tra i capoluoghi abruzzesi, "ulteriore dimostrazione che serve un’altra idea di città che abbia al centro mobilità leggera, spazi verdi e condivisi, che investa in energie rinnovabili pubbliche, differenziata e tutela dell’acqua, che questa amministrazione non può e non vuole portare avanti - affermano Gileno e Caroselli - Ricordiamo al sindaco che gli esperimenti urbanistici su viale Marconi non sono una “svolta green” ma, anzi, confermano l’assenza di una chiara e concreta idea sullo sviluppo sostenibile delle città, si ricordi infatti che questa amministrazione mira ad aumentare la cementificazione sia nell’area Ex Cofa che nell’area di risulta”.

Il Partito Democratico pescarese, dunque, continuerà a opporsi "a un modello di sviluppo non sostenibile". E la consigliera comunale Stefania Catalano aggiunge: “Si inoltrerà richiesta di un consiglio comunale aperto sul futuro dell’area di risulta per dare ascolto ai cittadini e ai portatori di interesse che chiedono più verde in una delle zone più strategiche della città. Intanto, per sensibilizzare ancor di più la giunta ad impegnarsi per una politica attiva ed efficace verso il verde urbano e la sua cura, ho presentato una mozione per la messa a dimora di nuovi alberi per la giornata del 21 novembre. Da tempo chiediamo a che punto sia il piano del verde urbano ma in commissione ambiente non se n'è mai discusso. Oggi se ne sente ancor di più la necessità, visti gli interventi che si stanno programmando in alcune vie cittadine e che prevedono l’abbattimento di svariati alberi”.