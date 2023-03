Inaugurati tre eco mobility point per connettere i sistemi di mobilità elettrica ai punti strategici della città [FOTO]

Inaugurate questa mattina dall'assessore comunale Luigi Albore Mascia, 3 eco mobilitu poiuntm, hub ecologicamente sostenibili, con l'obiettivo di garantire un migliore collegamento tra infrastrutture primarie quali il porto turistico (via Lungomare Cristoforo Colombo), l'aeroporto internazionale d’Abruzzo, l’ospedale (via Rigopiano), promuovendo la mobilità elettrica in bicicletta e l’accessibilità alla ricchezza dei beni culturali e ambientali, potenziando i percorsi turistici e ricreativi della città.

Il progetto rientra nell'ambito di Sutra (Sustainable Transport in Adriatic coastal areas and hinterland) finanziato grazie al programma europeo di cooperazione Italia - Croazia attivo dal 2019, per contribuire a ridurre le emissioni di Co2 nelle città costiere al fine di migliorare la qualità dell'aria e promuovere una mobilità sostenibile e a basso impatto. Il progetto inoltre promuove azioni e strategie volte a integrare le infrastrutture esistenti (strade, piste ciclabili, ferrovie, banchine) e i servizi (trasporto pubblico locale) con sistemi di mobilità più smart e sostenibili (bike sharing, biciclette elettriche, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, collegamenti marittimi), creando anche nuove connessioni multimodali fruibili sia dai residenti che dai turisti. Albore Mascia ha dichiarato:

"Grazie a Sutra Pescara ha potuto realizzare al costo di circa 300mila euro, 3 Hun molto funzionali che consentono ai cittadini di ricaricare gratis le biciclette a pedalata assistita in maniera ecocompatibile. Inaugureremo presto altri 10 punti strategici come questi, nell’ambito di un altro progetto all’insegna dell’intermodalità, denominato Summa.

I servizi offerti dai 3 eco mobility point sono il supporto alla mobilità sostenibile in bicicletta mediante una stazione informativa dotata di servizi di connettività per gli utenti, sistema di sorveglianza e sicurezza e utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

La struttura sulla copertura presenta pannelli fotovoltaici leggeri, utilizzati insieme a batterie tampone e a un allaccio alla rete elettrica, per fornire circa 1kW di potenza. Durante una giornata soleggiata tale potenza è sufficiente per ricaricare le bici e fornire energia elettrica al display Smart (con mappa degli hub in città e istruzioni per ricaricare le e-bike), al router Wi-Fi e alla videocamera di sorveglianza. Il progetto Sutra. prevede una dotazione di 10 e-bike.