Il Comune ricorda le vittime dell'eccidio nazista di Colle Orlando [FOTO]

Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto ricordare l'eccidio dei tre cittadini innocenti Carlo Alberto Di Berardino, Marco Di Giacomo, Giuseppe Mancini fucilati dai nazisti a Colle Orlando, zona Fontanelle, il 13 ottobre 1943 da parte delle Ss. La cerimonia si è tenuta davanti al cippo commemorativo alla presenza del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, del vice prefetto vicario Gaetano Losa e dei familiari dei trucidati, del vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari e dei consiglieri Vincenzo D’Incecco e Guerino Testa.

Il sindaco ha deposto una corona d'alloro davanti al cippo ricordando come questo eccidio è rimasto per troppo tempo dimenticato, per tre persone che hanno perso la vita senza essere coinvolti nella politica e nella Resistenza. Carlo Alberto Di Berardino, nato nel 1903, era ragioniere alle officine Camplone; Marco Di Giacomo, contadino, nato a Città Sant’Angelo nel 1892 e residente in una casa colonica su Colle Orlando, aveva combattuto nella prima guerra mondiale; Giuseppe Mancini, nato nel 1893, era operaio nell’Azienda autonoma della strada. Avevano tredici figli. La loro colpa era quella di non aver consegnato ai tedeschi alcuni fucili da caccia tenuti in casa, ma che erano tutti inutilizzabili perché ferrivecchi e di cui forse non avevano neppure cognizione. I tre, senza pietà da parte delle Ss, furono allineati sul bordo della strada e uccisi dove ora si trova il cippo.