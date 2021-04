L'annuncio del presidente Draghi: "Tornano le zone gialle a partire dal 26 aprile, al via le riaperture" [VIDEO]

La situazione sanitaria in Italia è il miglioramento, e quindi il Governo ha deciso di predisporre già le prime misure di allentamento delle restrizioni e di riapertura di alcune attività. Lo ha detto il presidente del consiglio Draghi durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi, alla presenza anche del Ministro della Salute Speranza.

Già dal 26 aprile, dunque, nelle regioni con una situazione dei contagi compatibile, si tornerà alle zone gialle, che erano state abolite già nel mese di marzo. Inoltre, specifica Draghi, dopo che il Governo si è consultato con il cts si è deciso anche di procedere ad un programma di riaperture dando priorità alle attività all'aperto, ovvero ristoranti e bar che dispongono di tavoli all'aperto potranno operare, sempre in zona gialla, sia a pranzo che a cena.

Fondamentali, ha specificato Draghi, sono state sia le restrizioni prolungate delle ultime settimane che hanno permesso di far abbassare la curva del contagio e della pressione ospedaliera, sia la campagna di vaccinazione che sta entrando nel vivo e a pieno regime, e che sarà ulteriormente potenziata nelle prossime settimane. Sul fronte delle scuole, saranno completamente aperte per ogni ordine e grado in presenza in zona gialla e arancione.