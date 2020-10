Giampietro (Pd): "Faccio fatica a capire la chiusura alle 18"

Il consigliere comunale di opposizione Giampietro (Pd) interviene per commentare l'ultimo Dpcm del governo esprimendo una posizione critica ma facendo, al contempo, anche alcuni distinguo. Ecco le sue parole riportate in un post su Facebook: "Non oso immaginare cosa voglia dire assumere decisioni così impattanti sulla vita di migliaia di persone. Ma faccio fatica a capire la chiusura alle 18 (per tutti, a prescindere da dimensioni, attività, capienza) imposta ai pubblici esercizi, che in una città come Pescara rischia di avere conseguenze devastanti e non solo in questo settore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giampietro, poi, aggiunge: "Mi fa rabbia, però, vedere la grande faccia di bronzo di chi oggi sbraita, ma solo qualche giorno fa chiedeva al sindaco il coprifuoco al tramonto perché considerava esattamente gli stessi pubblici esercizi ("gli amichetti", li chiamavano) come covi di spacciatori, disturbatori di quiete pubblica e portatori di non si sa quali altre nefandezze, inondando per anni i giornali di video e comunicati contro quella che chiamavano "movida violenta di via Battisti", facendo l'occhiolino a chi si augurava la chiusura definitiva di quei pubblici esercizi".