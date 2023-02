Il Comune di Spoltore rimborsa le famiglie per le spese sostenute per gli asili nido: via alle domande

Via alle domande per chiedere il rimborso delle spese sostenute per la frequentazione degli asili nido per l'anno 2022.

A comunicarlo è il Comune di Spoltore. Le famiglie possono farne richiesta entro il 10 marzo inviando una pec protocollo@pec.comune. spoltore.pe.it, oppure consegnando la domanda direttamente a Palazzo di Città dal lunedì al venerdì dalle 8.40 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Possibile fare richiesta anche tramite raccomandata. In ogni caso dovrà essere consegnata la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale. Insieme alla domanda deve è necessario presentare l'Isee a prestazioni agevolate per minori, valido per l'anno 2023. I fondi saranno assegnati attraverso voucher da utilizzare negli asili nido autorizzati: i contributi saranno assegnati in base a scaglioni Isee, che prevedono il 100 per cento di rimborso per redditi fino a 8mila euro, e un minimo del 20 per cento per Isee oltre i 36 mila euro.

"Abbiamo fatto questa scelta - spiega l'assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico che qualche giorno fa aveva annunciato l'attuazione della misura - per far arrivare a quante più persone possibile l'aiuto". Al massimo verranno quindi coperte 6 mensilità del servizio nido. Alle risorse del fondo di solidarietà comunale sono associati i livelli obiettivo da aggiungere nell’offerta dei servizi sociali che, ricorda il sindaco Chiara Trulli, puntano ad incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di asili nido e arrivare nel 2027 almeno al 33 per cento della popolazione 3-36 mesi.

Il responsabile del orocedimento è l’istruttore direttivo dei Servizi sociali Marilena Mei. Per informazioni è possibile rivolgersi al segretariato sociale martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. chiamando lo 085 4964255.