Via alle domande per le riammissioni ai nidi d'infanzia per l'anno 2024-2025

Aperti i termini per la presentazione delle domande di riammissione ai nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo 2024-2025 così come previsto dal regolamento comunale. A renderlo noto con le domande possibili dal primo marzo, è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli.

I genitori interessati a confermare la frequenza dei bambini già iscritti nel precedente anno educativo presso i nidi d’infanzia comunali dovranno compilare il modello appositamente predisposto, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara nella sezione Avvisi.

“Abbiamo realizzato interventi rilevanti di adeguamento strutturale e organizzativo e siamo convinti che anche per il futuro anno l’amministrazione sarà in grado di fornire risposte adeguate alle istanze e alle aspettative delle famiglie che siamo contenti di aiutare e sostenere riguardo alla crescita e alla gestione dei più piccoli”, dichiara l'assessore.

Le istanze di riammissione dovranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Pescara, oppure inviate a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o, in alternativa, spedite a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Servizio protocollo dematerializzazione e conservazione, Piazza Italia 65121-Pescara (Pe).

L’istanza dovrà essere compilata dallo stesso genitore-tutore-affidatario che ha presentato la domanda di ammissione per l’anno educativo 2023/2024. Al momento della presentazione dell’istanza il compilante dovrà essere in possesso del modello Isee ordinario-Isee minori (in caso di genitori non coniugati-non conviventi) in corso di validità. In mancanza verrà applicata la retta massima.

Le domande di riammissione non sono soggette alla redazione della graduatoria in quanto l’inserimento è automatico essendo il proseguimento del percorso educativo già avviato.

Per quanto riguarda poi le nuove iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, come da Regolamento, il relativo bando verrà pubblicato il 2 maggio 2024.