Scade il 12 settembre il termine per presentare le domande per il servizio di refezione scolastica

Lo ha ricordato l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, aggiungendo che per richiedere il servizio occorre collegarsi al portale online dedicato

Il vicesindaco e assessore Gianni Santilli ricorda a tutti i genitori che il termine ultimo per presentare la richiesta riguardante il servizio di refezione scolastica è il 12 settembre, relativo ovviamente all'anno scolastico 2021/2022.

Il servizio sarà gestito dalla concessionaria Serenissima Ristorazione Spa. Per accedere alla domanda occorre collegarsi al portale https://pescara.ecivis.it. Gli alunni già utenti del servizio possono entrare con le credenziali, utente e password, già in loro possesso. Coloro che invece intendono usufruire del servizio per la prima volta possono registrarsi sulla piattaforma stessa

L'unica modalità d'iscrizione è quella online, il servizio partirà lunedì 20 settembre mentre l'anno scolastico lo ricordiamo inizierà il 13 settembre prossimo.

"Per ogni chiarimento si può contattare il Servizio scrivendo una mail a refezione@comune.pescara.it oppure telefonando ai numeri 085 4283262 – 0854283253"