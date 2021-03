Il sindaco Masci firma l'ordinanza con i divieti di stazionamento in tre piazze del centro nel fine settimana e a Pasqua

Come anticipato dalla prefettura a seguito dell'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, a Pescara scatteranno nel prossimo fine settimane e in quell pasquale ulteriori divieti e restrizioni riguardanti in particolare tre piazze del centro, ovvero piazza della Rinascita, piazza Sacro Cuore e piazza Muzii.

Il sindaco Masci infatti ha firmato un'ordinanza di divieto di stazionamento nelle giornate del 27 e 28 marzo, e dal 3 al 5 aprile dalle 15 alle 22. Nell'ordinanza si legge che è concesso lo stazionamento, rispettando le distanze interpersonale, per i clienti che devono accedere nelle attivit. commerciali aperte. Il provvedimento tende a scoraggiare gli assembramenti che, specie nei giorni di festa potrebbero crearsi nelle piazze principali della città.