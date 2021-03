Problemi di accessibilità al distretto sanitario in via Rieti, l'assessore Di Nisio: "Entro 90 giorni sarà installato l'ascensore"

L'assessore interviene in merito ai disagi registrati per i pazienti con problemi di deambulazione o disabilità per l'accesso al distretto

Entro 90 giorni sarà installato l'ascensore davanti al distretto sanitario in via Rieti a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Di Nisio, che interviene in merito alle polemiche e alle problematiche denunciate da diversi utenti per l'accesso al distretto, dove non è funzionante il montascale per disabili e quindi rende molto difficile l'ingresso a chi ha problemi di deambulazione o disabilità.

Del problema, ricorda l'assessore, si era già occupata nell'estate 2020 con un incontro con la direzioen Asl che comunicò la decisione di installare un ascensore e nell'attesa di garantire la presenza di un addetto all'ingresso.