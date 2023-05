A Bolognano la festa per il nuovo distretto di Fratelli d'Italia della Val Pescara: sarà il riferimento per nove circoli territoriali

Dopo l'inaugurazione del primo aprile, battesimo ufficiale per il distretto di coordinamento dei nove circoli della Val Pescara, aperto a Piano D’Orta di Bolognano. Sabato 27 maggio erano presenti fra gli altri il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il senatore e segretario regionale di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, il deputato Guerino Testa, e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli. Lo hanno fatto sapere il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo e il neo eletto presidente del distretto Massimo Di Silverio.

“È stato un vero momento di festa, alla presenza di oltre 200 persone tra amministratori, dirigenti di partito e cittadini ma anche un’utile occasione di confronto, soprattutto con Marsilio e con i nostri rappresentanti in Parlamento - che ringraziamo per l’attenzione dimostrata - in merito alle idee progettuali che intendiamo sviluppare sulla base di un piano di lavoro condiviso che avvantaggi le Comunità e lo sviluppo dei territori interessati. Un lavoro iniziato da mesi e frutto del tavolo di lavoro permanente nato nell’ottobre scorso per affrontare tutte le criticità che da anni danneggiano questa vasta area di provincia e che non hanno mai incontrato una vera volontà politico-amministrativa capace di individuare concrete e proficue soluzioni. "

Le tematiche trattate sono tante, dalla sanità all'ambiente, dal turismo alla sicurezza e dalla cultura alle politiche giovanili.

"Siamo certi che il lavoro di squadra unitamente alla capacità di saper ascoltare le reali esigenze che provengono dai singoli territori ci consentirà di realizzare risultati fruttuosi”. I nove circoli che costituiscono il distretto sono i seguenti: Bolognano, Manoppello, Torre de Passeri, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Serramonacesca, Pietranico, San Valentino e Caramanico.