Riparte la disinfestazione anti zanzare in città: il calendario degli interventi

Ripartono oggi 3 maggio le operazioni di disinfestazione adulticida delle zanzare a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Del Trecco, aggiungendo che gli interventi ogni mese fino a ottobre saranno fra i 4 e 6. Al via anche le derattizzazioni nelle zone più strategiche a rischio oltre ai singoli casi dove i cittadini segnalano particolari criticità.

Il servizio, ricorda la Del Trecco, è ripartito lo scorso febbraio e continuerà fino al 31 ottobre installando anche 30 ovitrappole in ogni circoscrizione, da operai adeguatamente formati che posizioneranno pasticche idrosolubili in tutte le zone di ristagno d'acqua come tombini, fontane e caditoie:

Solitamente si interviene due giorni a settimana per ogni quartiere, ossia il lunedì e il martedì nella zona di porta nuova, il mercoledì e giovedì nella circoscrizione castellamare, il venerdì e il sabato nel quartiere di Pescara Colli. La disinfestazione adulticida, invece, è partita lo scorso aprile con interventi che vengono effettuati nelle ore notturne con l’impiego dell’atomizzatore, prestando un’attenzione specifica ad alcune aree comunali come le zone segnalate a rischio dalla conta delle ovitrappole che sono utili a segnalare particolari condizioni di proliferazione, poi nei parchi e nelle aree verdi, come villa Sabucchi, parco de Riseis, ex caserma Cocco, parco Florida, pineta dannunziana e fosso Vallelunga, poi i distretti sanitari di base e tutta la zona dell’ospedale civile, le scuole, i quartieri più disagiati, la zona del Comune, della prefettura, della Provincia e del tribunale e gli impianti sportivi.

Questo il calendario completo:

Porta Nuova:

17 e 18, 21 maggio e il 1 giugno, 4 e 15 e il 28 e 29 giugno; 12, 13, 26 e 27 luglio; il 9, 10, 23 e 24 agosto; il 6, 7, 20 e 21 settembre; il 4, 5, 18 e 19 ottobre

Castellamare:

5, 6, 19 e 20 maggio; il 3, 16, 17 e 30 giugno; il primo, 14, 15, 28 e 29 luglio; l’11, 12, 25 e 26 agosto; l’8, il 9, 22 e 23 settembre; il 6, 7, 20 e 21 ottobre

Colli-Villa Fabio:

il 7, 8, 21 e 22 maggio; il 4, 5, 18 e 19 giugno; il 2, 3, 16, 17, 30 e 31 luglio; il 13, 14, 27 e 28 agosto; il 10, 11, 24

e 25 settembre; l’8, il 9, 22 e 23 ottobre.

Ovviamente potranno esserci variazioni al calendario anche in base alle condizioni meteo, in caso di pioggia l'intervento adulticida viene rimandato alla settimana successiva, oltre a possibili interventi straordinari in zone dove risulteranno criticità.