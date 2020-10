Eliminate due discariche abusive lungo la provinciale 2 a Città Sant'Angelo

Al via i lavori di sistemazione della provinciale 2 nel territorio di Città Sant'Angelo, dove da tempo si attendeva la chiusura di alcuni accessi aperti dove da anni venivano abbandonati rifiuti creando delle vere e proprie discariche abusive. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, con l'assessore Rapagnetta e il sindaco Perazzetti, che hanno ringraziato l'amministrazione provinciale e Ambiente Spa per aver avviato l'intervento, molto atteso considerando le continue discariche abusive che nascevano in quei punti.

Dopo anni la problematica è stata affrontata con decisione, spiegano gli amministratori comunali, con delle recinzioni che di fatto impediranno l'abbandono selvaggio. L'assessore Rapagnetta:

È una grande soddisfazione veder concretizzati questi interventi risolutivi, per quanto riguarda le discariche abusive. Il tratto di competenza, fa riferimento alla Provincia ma, grazie alla sinergia tra i due enti e Ambiente spa, finalmente, non sarà più possibile invadere la strada con i rifiuti. Avevamo già detto in Consiglio Comunale che saremmo intervenuti per debellare questo malcostume di qualche incivile. Resta però, l’appello a tutti a quei pochi cittadini di prendere come esempio, lo straordinario senso civico della maggior parte della popolazione.”

Anche il sindaco Perazzetti, ringranziando Provincia e Ambiente Spa, evidenzia come queste recinzioni scoraggeranno anche quei pochi incivili che continuano a creare un danno serio all'ambiente.