Sin Bussi, Blasioli (Pd) denuncia l'ennesimo ritardo nella bonifica: "Doveva iniziare il primo ottobre, ma non c'è neanche il progetto"

Ennesimo rinvio per la bonifica delle discariche ex 2A ed ex 2B del sin di Bussi. A denunciarlo ancora una volta il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli dato che, afferma, domani e cioè il primo ottobre, sarebbero dovute iniziare le operazioni.

“Il cronoprogramma del ministero delle infrastrutture sulle aree ex 2A e ex 2B parlava di un avvio dei lavori di bonifica a partire da domani ma su quelle aree oggi non c'è nulla e ci dispiace ricordare che noi lo avevamo detto che c'era questo rischio perché ci sono ancora criticità per il progetto che riguarda quelle aree”, dichiara. “Il progetto Decdeme – aggiunge come riporta l'agenzia Ansa - che riguarda quelle aree è ancora sottoposto alla valutazione e validazione di un organo che è costato alla Regione Abruzzo 180mila euro. La valutazione che terminerà a giorni doveva terminare il 31 dicembre 2021. Poi ci sono una serie di passaggi tra cui la relazione di un progetto esecutivo e quindi si dovrà passare da un progetto definito ad uno eseguivo e questo porterà ad una serie di conferenze di servizi con il ministero e poi anche l'esecutivo dovrà essere sottoposto ad una valutazione da parte di un organismo accreditato”. “Abbiamo impiegato otto mesi in più - incalza il consigliere dem - per il progetto definitivo e immaginiamo che occorrerà lo stesso tempo per il progetto esecutivo e se tutto andrà bene e non ci saranno criticità il progetto di bonifica potrà partire il 1 ottobre 2023 e non domani. Ma poi ci sono tutta una serie di dubbi che si potrebbero innescare e di criticità sull'iter di bonifica che chiediamo come Pd al presidente Marsilio di valutare con il nuovo ministero e se ci sono provare a risolverli. Uno su tutti: il progetto Decdeme è un progetto a misura perché c'è un accordo di programma fra il ministero e la Regione Abruzzo che prevede all'art. 4 che ogni fondo in più dei 39 milioni di euro che sono stati stanziati con la legge 10 per il terremoto dell'Aquila e che riguarda proprio la bonifica del Sin di Bussi, ogni euro in più sarà a carico della Regione incidendo pesantemente”.

“L'appalto a misura potrebbe alla fine - conclude Blasioli - creare un paradosso che potrebbe portare allo stop della bonifica e anche al fatto che il territorio che paga l'inquinamento dovrà pagare anche la bonifica e questo è davvero un paradosso”.