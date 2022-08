Disabilità: 8 milioni di euro all'Abruzzo per investire in progetti e servizi che ne migliorino la qualità della vita

Oltre 8 milioni per finanziare progetti e servizi rivolti alla disabilità.

È quanto è stato destinato all'Abruzzo dal governo “grazie all'impegno della Lega e del ministro Erika Stefani”. A dichiararlo e rendere noto lo stanziamento è il coordinatore regionale del Carroccio Luigi D'Eramo che sottolinea come le risorse saranno utili alle realtà locali per “potenziare e migliorare i servizi, attuare progetti di vita per le persone con disabilità e garantire sostegno alle loro famiglie”. Nello specifico 2,5 milioni arriveranno dal fondo inclusione 2021 per il turismo accessibile (1,2 i milioni a questo destinati) e per le attività ludico sportive, strutture semiresidenziali e sport cui vanno 1,32 milioni di euro; 2,1 milioni sono invece quelli che arriveranno dal gondo inclusione 2022-23 per l’autismo; 2,9 milioni dal fondo assistenti alla comunicazione e ulteriori 540 mila dal fondo caregiver.