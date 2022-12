L'allarme dei Giovani Democratici: "In Abruzzo a rischio il diritto allo studio universitario"

Diritto allo studio universitario a rischio in Abruzzo.

A dirlo sono i Giovani Democratici Abruzzesi che esprimono grande rammarico in seguito alla pubblicazione delle graduatorie delle borse di studio per l'anno accademico 2022/2023.

«Poiché migliaia di studenti in sede e fuori sede iscritti agli istituti di alta formazione della nostra regione risultano ad oggi idonei ma non beneficiari delle borse», dicono Guerrini, Mastrangelo e Gileno, «ciò significa che tali studenti, pur avendo i requisiti economici e di merito per usufruire delle borse stesse, non possono accedervi per insufficiente copertura economica».

«I Giovani Democratici», si legge una nota, «sostengono e si uniscono alle rimostranze dei sindacati studenteschi (Udu- Unione degli Universitari e 360 gradi) e sollecitano la Regione affinché il diritto allo studio diventi una priorità. Tutti gli idonei dovrebbero essere già beneficiari al momento della pubblicazione delle graduatorie, affinché il diritto allo studio sia garantito anche e soprattutto per coloro che hanno difficoltà economiche, senza ritardi che possono comportare disagi e rinunce, e dunque le borse devono essere finanziate entro il 31 dicembre e non il giorno prima della scadenza perdendo la premialità del Fis (Fondo Integrativo Statale). Rilanciamo, in sede di bilancio della Regione, il nostro pacchetto di proposte per un’università di valore e giusta: aumentare gli spazi per la didattica, garantire trasporti per i pendolari, assicurare assistenza sanitaria di base per i fuorisede, avviare un processo di integrazione dell’offerta formativa e coprire totalmente le borse di studio».