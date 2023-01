Tutela dei diritti degli animali, l'attacco di Sola (M5s): "Il Garante doveva essere nominato mesi fa, non si può più aspettare"

Sarebbe dovuto essere nominato mesi fa, ma ad oggi del garante per gli animali non c'è traccia. A lamentarlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Sola che nell'ultima seduta consiliare ha interrogato nuovamente il sindaco Carlo Masci per avere una risposta chiara sul tema anche alla luce dell'inchiesta che ha portato al sequestro da parte dei carabinieri del canile sanitario della Asl di Pescara che si trova a Città Sant'Angelo con gli indagati su cui pendono accuse decisamente pesanti: abuso d'ufficio, falso ideologico e soppressione illecita di animali.

Se su questo, ha sottolineato in aula, il suo corso lo farà la giustizia confermando o smentendo le accuse, sul garante, a distanza di un anno dalla presentazione delle candidature, notizie non se ne sono più avute e per Sola non si può più attendere per procedere all nomina.

“Già nell’ottobre scorso – spiega Sola – avevo presentato un’interrogazione per chiedere conto della mancata nomina di questa figura, per cui era stata aperta una procedura di presentazione delle candidature da oltre un anno, senza che si fosse pervenuti ad una nomina. Nomina che il regolamento rimette direttamente alla scelta del Sindaco, tra persone di comprovata esperienza, competenza e professionalità in materia di diritti degli animali”.

A quella interrogazione lo stesso sindaco, nella seduta del 26 ottobre 2022, aveva risposto indicando che la scelta era ricaduta su uno dei due candidati, che da allora però pare non abbia mai sottoscritto l’accettazione dell’incarico, spiega ancora anche alla luce dalla risposta avuta oggi.

“E’ incomprensibile che ad oggi, dopo che lo stesso sindaco ha dichiarato mesi fa di aver individuato la figura da nominare – incalza– questa non si sia ancora insediata, in un momento così delicato per la tutela del mondo animale, dopo la vicenda che sta vedendo protagonisti il canile sanitario ed i suoi dirigenti. Una struttura che avrebbe dovuto, e dovrebbe, garantire assistenza agli animali e sostegno alle associazioni del nostro territorio e che invece, a quanto pare, sembrerebbe nascondesse una bottega degli orrori. Ed è gravissimo che il sindaco – aggiunge Sola riferendo quanto detto in aula dal primo cittadino – abbia potuto sminuire questa vicenda definendola non d'interesse per Pescara perché il canile sanitario è ubicato a Città Sant’Angelo. Una dichiarazione che fotografa perfettamente il menefreghismo e l’ignoranza di un’intera classe politica rispetto al tema del mondo animale”.

Il canile, sottolinea, serve infatti tutta la provincia e ogni animale recuperato o abbandonato, deve necessariamente transitare in questa struttura della Asl per le prime cure mediche, prima di essere accolto in uno dei canili del territorio, che quasi sempre è proprio quello di Pescara in via Raiale. Perplessità il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle le solleva anche sulla figura che il sindaco Masci avrebbe individuato per rivestire il ruolo di garante “ad oggi dirigente proprio della Asl veterinaria, nonostante il primo cittadino abbia dichiarato che fosse in pensione”, chiosa. Una scelta “irragionevole” per Sola che, sostiene, potrebbe anche mettere il dirigente in una posizione “inopportuna” vista l'indagine che interessa alcuni suoi colleghi e ancor più “nel caso in cui – conclude - il Comune di Pescara dovesse decidere di costituirsi parte civile qualora la vicenda portasse ad un processo”.