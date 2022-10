I dipendenti comunali di Città Sant'Angelo saranno formati per accogliere al meglio le persone autistiche

Siglata dall'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo un'intesa con l'Angsa Abruzzo, associazione a sostegno dei genitori di soggetti autistici, per migliorare la formazione dei dipendenti comunali angolani. Come spiega il sindaco Matteo Perazzetti, è prevista la formazione dei dipendenti affinchè siano preparati e reattivi di fronte a soggetti con esigenze speciali, quali ad esempio quelle riscontrabili all’interno di famiglie costituite da membri affetti da disturbi dello spettro autistico.

"Attraverso il programma il Comune si impegna ad aderire al protocollo per rendere "Autism Friendly Abruzzo" visibile in tutti gli uffici comunali per renderli accoglienti e in grado di garantire ambienti orientati ad aiutare i soggetti interessati così da rendere anche massimamente semplice l’accesso ad uffici e servizi ed evitare che questo diventi un momento di difficoltà."