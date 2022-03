Dimissioni per l'assessore Paoni Saccone, entra in giunta la consigliera Carota

L'assessore alla cultura del Comune di Pescara Mariarita Paoni Saccone ha rassegnato le dimissioni. La conferma è arrivata dal sindaco Masci. Al suo posto sarà nominata la consigliera della Lega e già presidente della commissione politiche sociali Maria Rita Carota. L'avvicendamento era stato già anticipato qualche giorno fa nell'ambito del rimpasto di giunta che il primo cittadino sta preparando. La Paoni Saccone fa parte di Fratelli d'Italia. Il nuovo assessore verrà presentato domani 3 marzo alla città. Qualche giorno fa, lo ricordiamo, l'assessore allo sport Patrizia Martelli aveva ufficialmente annunciato l'uscita dalla Lega anche se per ora mantiene l'incarico nell'esecutivo comunale.

Proprio sul tema del rimpasto di giunta e del nuovo esecutivo comunale, interviene il gruppo consiliare di Pescara Futura con i consiglieri Adamo Scurti e Sabatino Andreelli:

"A seguito del nuovo assetto determinatosi in queste ore in seno alla giunta Comunale, il gruppo consiliare di Pescara Futura interviene a specificare di più e meglio la propria posizione all’interno della maggioranza di governo della città. Pescara Futura esprima totale sintonia con il sindaco Carlo Masci verso il cui operato si nutre piena fiducia. L’obiettivo è e resta quello di portare avanti un’azione che ponga al primo posto l’interesse della collettività e non posizioni particolari o di singoli. A dimostrazione di questo, pur trattandosi di una lista che alle elezioni amministrative del 2019 ha raggiunto il ragguardevole risultato percentuale del 6,1 % Pescara Futura non ha ancora un proprio esponente all’interno nell’esecutivo comunale. Non meno importanti per noi sono infatti anche l’impegno e la presenza costante ai lavori delle commissioni consiliari e dell’assemblea civica"