Il Movimento 5 stelle sulle dimissioni del dirigente Trisi: "Le critiche restano, prendiamo le distanze dalle parole del sindaco"

“Le dimissioni del dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pescara finito sotto inchiesta, gettano una brutta luce sulla gestione di un settore nevralgico che in questo momento sta gestendo appalti per oltre 100 milioni di euro. Pur nel rispetto personale, il Movimento 5 Stelle Pescara prende le distanze dalle parole del sindaco Carlo Masci rispetto all’apprezzamento di tutto il Palazzo di Città nei confronti del dirigente indagato, avendo contestato e criticato in più occasioni, anche formalmente, proprio la conduzione tecnica del settore lavori pubblici”.

Con queste parole i consiglieri comunali del M5s Erika Alessandrini (capogruppo), Paolo Sola e Massimo Di Renzo commentano le dimissioni del dirigente Fabrizio Trisi comunicate proprio dal primo cittadino.

“Dimissioni che in ogni caso – aggiungono non facendo mancare critiche - appaiono tardive rispetto alla disastrosa gestione delle opere pubbliche - prima tra tutte quella di via Marconi - e all'esito di una prova concorsuale che aveva visto il tecnico di maggior fiducia di Carlo Masci, non riuscire a superare neppure una prova scritta specifica del proprio campo lavorativo”.

Il commento del vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari

Il fatto che vi sia un'inchiesta in corso a Palazzo di Città che secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, sottolinea, coinvolgerebbe anche dei colletti bianchi, per il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari lasca "un senso di amarezza profonda" dato che si parla di cosa pubblica.

Il suo ringraziamento va ancora una volta alla procura e la polizia giudiziaria sia "come cittadino che come rappresentante delle istituzioni. Confido - donclude - nella magistratura affinché presto si faccia la dovuta chiarezza".