D'Incecco (Lega) conferma le dimissioni e parla di un partito "colonna portante" dell'amministrazione: al suo posto Amedeo Volpe

Vincenzo D'Incecco conferma le sue dimissioni da consigliere comunale. Al suo posto entrerà Amedeo Volpe. L'occasione per lui per sottolineare che non lascia “per divisioni, ma per dare spazio ad una persona valida e competente. Resto sempre al servizio e a disposizione dei pescaresi”.

Parole pronunciate a margine della conferenza stampa convocata per tracciare il bilancio fatto dell'attività che il partito ha svolto nei primi quattro anni dell'amministrazione Masci definendo la Lega “colonna portante” dell'attività promossa a palazzo di Città. “Dalla prima bandiera blu al miglioramento delle infrastrutture, dal lavoro alla cultura, dalla scuola alla sicurezza, senza tralasciare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico migliorando la città” il partito sarebbe dunque stato protagonista “sotto tutti i punti di vista di un’inversione di rotta rispetto alle gestioni del passato anche sulle società partecipate dal comune. Oggi tutte quante godono di un maggior numero di personale assunto a tempo indeterminato”.

“Un’altra inversione di rotta è rappresentata dell’attenzione rivolta al mondo del volontariato, la Croce Rossa grazie a noi potrà avere una propria sede nella stazione di Porta Nuova – aggiunge -. Anche nella sicurezza sono stati fatti notevoli passi avanti, l’abbattimento del 'Ferro di Cavallo' e l’istallazione di nuove telecamere ne sono la massima rappresentazione. Abbiamo dimostrato con i fatto di tener a cuore le sorti della nostra città”.

“Ho svolto con estrema dedizione il ruolo di consigliere comunale per 14 anni risolvendo moltissime problematiche anche grazie al personale del comune che, contrariamente a facili luoghi comuni, si è sempre dimostrato capace e valido con cui in questi lunghi anni di lavoro ho stretto rapporti di vera amicizia. Mi dimetto - conclude D’Incecco- dopo aver approvato il piano di risanamento acustico nel prossimo consiglio del 26 aprile”.

Con lui a fare il bilancio dell'attività svolta anche il vicesindaco Gianni Santilli, gli assessori Maria Rita Carota e Adelchi Sulpizio e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che ha evidenziato come “la Lega è un gruppo presente politicamente e amministrativamente appunto è sempre entrata nel merito delle cose risolvendo problematiche esistenti ed emerse nel corso degli anni”.