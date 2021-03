Didattica a distanza e nuove restrizioni, ecco la situazione nei Comuni del Pescarese

L'Abruzzo resterà in zona arancione ma sono previste alcune restrizioni a livello locale. Eccole, Comune per Comune

La Regione ha deciso di riaprire le scuole dopo Pasqua, andando dunque avanti con la didattica a distanza. I sindaci di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo confermano le ordinanze per la didattica a distanza nelle scuole dell'infanzia. L'Abruzzo resterà in zona arancione ma sono previste alcune restrizioni a livello locale. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, sono inseriti nella fascia di maggiori restrizioni i Comuni di:

Pescara

Spoltore

Montesilvano

Città Sant’Angelo

Pianella

Lettomanoppello

Manoppello

Cepagatti

Collecorvino

Catignano

Rosciano

Moscufo

Cappelle sul Tavo

Escono dalle restrizioni, invece, i Comuni di: