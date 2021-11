A dicembre il Comune lancia il "Mese della carta d’Identità elettronica": attive altre due postazioni straordinarie

L'assessore comunale Patrizia Martelli ha annunciato che a dicembre scattera il “Mese della carta d'identità elettronica” grazie all'autorizzazione ricevuta dal Ministero dell'Interno per il potenziamento con altre due postazioni per il rilascio dei documenti da parte dell'ente comunale, che permetterà di produrre fino a 120 ulteriori documenti al giorno. Il Comune, spiega l'assessore, ha così voluto accogliere le istanze dei cittadini che chiedevano un potenziamento soprattutto in questo momento storico caratterizzato dalla pandemia e che necessita di sfruttare appieno tutte le possibilità fornite dalla tecnologia.

I due nuovi sportelli saranno attivati presso i locali dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) in Piazza Italia, e saranno operativi a partire da domani primo di dicembre. L'apertura straordinaria degli sportelli avverrà il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, con un massimo di 60 Cie rilasciati per ogni turno aggiuntivo senza alcuna prenotazione, che invece è necessaria nelle altre fasce di apertura compatibilmente con i limiti dei posti disponibili. L'assessore ha aggiunto:

"In questa circostanza vale la pena ricordare e rimarcare come non tutti i cittadini siano tuttora a conoscenza delle potenzialità della Cie. La Cie dà anche diritto, tra gli altri vantaggi, grazie alla presenza di un microchip “contactless”, all’accesso ai nuovi servizi offerti ai cittadini dalla Pubblica Amministrazione, fruibili anche tramite smartphone e tablet direttamente da casa. I cittadini in possesso della Cie, quindi, al pari di quanto accade con lo Spid, potranno identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo."