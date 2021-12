"Accendiamo il Natale" i prossimi appuntamenti dell'iniziativa dell'assessore Di Nisio

Dopo gli eventi ripresi a Santo Stefano, proseguono a partire da mercoledì 29 dicembre le iniziative organizzate nell'ambito del calendario "Accendiamo il Natale" organzzato dall'amministrazione comunale con l'assessore Nicoletta Di Nisio per animare le festività anche nei quartieri di periferia.

Domnai 29 dicembre è prevista la cena per i senza fissa dimora organizzata dalla Croce Rossa che con il comitato di Pescara e i suoi volontari girerà dal tramonto in poi nei punti dove sono presenti senzatetto per distribuire la cena invece del tradizionale appuntamento pre Covid con la tavolata all'interno della tensostruttura che veniva montata per l'occasione in città. Distribuiti anche dei kit anti freddo. Il 30 dicembre a Zanni invece l'associazione "Abruzzo Grandi Eventi" dalle ore 16:30 organizza “Accendiamo il Natale” con spettacoli, animazioni, l’arrivo di babbo Natale, giochi, pop corn & zucchero filato e il secondo a San Donato a cura dell’associazione musicale Rossini che dalle ore 18:30 nella chiesa di San Nunzio Sulprizio Operaio in via Alessandro Volta 22, presenta “Concerti di Natale” con l’orchestra del teatrino di Elice diretta dal maestro Antonio Di Vittorio con il soprano Simona Mincone.

Da primo al 6 gennaio altre iniziative a Zanni, via Carlo Alberto dalla Chiesa, ai Colli nel salone del teatro di strada Pandolfi 13, a San Donato in via Tirino 178, a Zanni in piazza duca, in zona Stadio in piazza Marino di Resta e ai Colli dietro la basilica dei sette dolori. L'assessore ha dichiarato:

“Questi successivi appuntamenti sono iniziative che saranno svolte sino alla fine dell’anno. Ma già dal primo gennaio e sino alla Epifania altri appuntamenti sono già programmati e saranno anch’essi svolti in collaborazione con altre associazioni di volontariato. Abbiamo così non solo dato la possibilità alle persone di incontrarsi e assistere a spettacoli e iniziative ricreative, di incontro, animazioni e socialità, ma abbiamo dato la possibilità a tante associazioni di farsi conoscere e soprattutto far conoscere il loro campo di azione. Mi auguro che questa possa essere stata l’occasione di suscitare interesse in tanti cittadini che erano presenti, per poi aderire e farsi coinvolgere in attività di volontariato sociale. Ricordo infine come oltre a iniziative ricreative e sociali il Comune di Pescara ha intrapreso iniziative di aiuto per chi versa in condizioni di disagio assegnando ulteriori Buoni Spesa e garantendo l’accoglienza in Albergo, nel periodo invernale, dei senza fissa dimora che non siano già ospitati nei dormitori attrezzati. Veramente #NonLasciamoIndietroNessuno”.