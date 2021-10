La replica dell'assessore Di Nisio al M5s sul nuovo canile: "Le trattative con il privato sono in corso"

L'assessore comunale Nicoletta Di Nisio replica alle dichiarazioni mosse dal M5s, con i consiglieri Sola e Di Renzo, relative alla questione del nuovo canile. I pentastellati avevano attaccato l'amministrazione comunale parlando di sole promesse per due anni senza atti concreti per realizzare il nuovo rifugio per gli amici a quattro zampe, e l'assessore evidenzia come la costruzione del nuovo canile sia una delle priorità dell'amministrazione Masci e che non verrà compromessa da considerazioni strumentali come quelle dei due consiglieri:

"Le “trattative” con il benefattore privato, che ha messo a disposizione gratuitamente un terreno e un’idea progettuale, sono ancora in corso e si può dire che sono a buon punto, quindi le considerazioni avventurose del consiglieri del M5S testimoniano solo mancata conoscenza dei fatti, quantomeno degli sviluppi più recenti; il rifugio, nella visione del Comune e dello stesso privato, dovrà essere un canile-modello, con soluzioni moderne per favorire il benessere e la migliore gestione degli animali; l’opportunità di accedere a ulteriori fondi del Ministero degli Interni che - va rimarcato - non pone nel bando alcuna condizione rispetto alla localizzazione dei nuovi impianti, è stata invece colta tempestivamente dall’amministrazione proprio per completare al meglio un progetto di qualità che va ben oltre gli standard minimi normativi. C’è solo da augurarsi che - nella non semplice competizione nazionale - Pescara possa riuscire ad ottenere un risultato prestigioso."

L'assessore poi si chiede come mai i consiglieri del M5s, che già sedevano in consiglio nella precedente legislatura, non abbiano mosso un dito per questa problematica, parlando di assurdità:

"Una cosa è certa questa amministrazione si è posta il problema e sta cercando di fare, dimostrando in più occasioni di avere a cuore la questione del canile. Stiano tranquilli questi signori, noi andiamo avanti, per raggiungere un obiettivo al quale teniamo in particolar modo"