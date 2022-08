L'assessore Di Nisio replica al centrosinistra sull'ecospiaggia: "In attesa dei fondi Pnrr per renderla perfetta per i disabili"

L'assessore comunale Nicoletta Di Nisio replica al Pd e interviene in merito alle polemiche riguardanti i disagi che gli utenti disabili vivono nell'accesso e nella piena fruizione dell'ecospiaggia comunale lungo la riviera nord. Nei giorni scorsi, i consiglieri di centrosinistra avevano presentato un'interrogazione al consiglio per capire quali interventi sono stati previsti dall'apertura (circa un anno fa) ad oggi della spiaggia da parte dell'amministrazione comunale, considerando le diverse segnalazioni fatte nel tempo anche dall'associazione "Carrozzine Determinate" sui problemi vissuti dalle persone con disabilità motorie.

L'assessore, da noi interpellato, ha spiegato che è già stato presentato alla Regione un progetto che prevede l'utilizzo di fondi Pnrr per il completamento dell'ecospiaggia lungo la riviera nord:

"Attualmente la passerella per i disabili è presente fino ad un certo punto della spiaggia: è di un materiale in legno molto particolare e i costi sono elevati. Per questo, fino ad ora non è stato possibile installare l'ultimo tratto fino all'acqua ma non appena saranno erogati i fondi Pnrr del progetto presentato dalla sottoscritta e dall'amministrazione comunale, sarà possibile procedere con il completamento della passerella. Questo tipo di interventi sono particolarmente costosi, ed il centrosinistra dovrebbe smettere di strumentalizzare una questione particolarmente delicata. Verranno inoltre realizzati grazie a quei fondi ulteriori spazi idonei e attrezzati per le persone disabili in questa ecospiaggia. Per la prossima stagione estiva i disagi saranno completamente risolti"