L'assessore Di Nisio sull'emergenza cinghiali in città: "Attivare un numero verde d'emergenza reperibile 24 ore su 24 per i cittadini"

Istituire un numero verde di emergenza legato agli animali da poter utilizzare 24 ore su 24, in particolar modo in caso di avvistamento di cinghiali vicino le case. La proposta arriva dall'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, da noi raggiunta a seguito del tavolo tecnico che si è tenuto nei giorni scorsi riguardante la gestione degli interventi legati agli animali in città, non solo per gli ungulati diventati ormai una vera emergenza, ma anche per cani e gatti randagi che necessitano di assistenza in caso di incidenti o simili. Al tavolo erano presenti Ildo Polidoro per la Asl, l'animalista Nica Larizza, il tenente colonnello Donatella Di Persio della polizia locale e due veterinari Di Provvido e D'Alessandro.

"Durante il tavolo ho fatto emergere la volontà di attivare un numero verde che i cittadini possono utilizzare durante le ore in cui, attualmente, non vi è copertura da parte del servizio veterinario della Asl. Abbiamo infatti un buco di reperibilità pomeridiano e soprattutto molte difficoltà per i cittadini a segnalare emergenze (dai cinghiali agli animali feriti) nei giorni festivi e nel fine settimana. Questo problema va risolto e affrontato e per questo ho chiesto alla Asl di potenziare la reperibilità dei propri contatti che con Polidoro ha mostrato grande disponibilità. Comunque l'intenzione è di fornire ai cittadini uno o più numeri pubblici dove rivolgersi in qualsiasi momento. " La proposta ora è stata formalizzata e presto potrebbe divenire una delibera da approvare per rendere operativo il servizio.

In merito alla questione dei cinghiali e della delibera per l'abbattimento in città firmata dal sindaco qualche giorno fa, l'assessore ha voluto anche precisare che non vi è alcuna situazione di pericolo e "far west" per i cittadini che avrebbero segnalato nei giorni scorsi spari senza alcun preavviso da parte delle guardie venatorie preposte. Ogni volta che si procede a un abbattimento su segnalazione, infatti, scatta il piano operativo che prevede di transennare e circoscrivere le aree dove si trovano gli ungulati, cercando anche di farli spostare nelle zone più lontane dagli abitati, prima di qualsiasi sparo per l'abbattimento.