Di Iacovo contro la sede unica della Regione nell'area di risulta: "Al via una raccolta firme per bloccare il progetto"

No agli 80 mila metri cubi di cemento nell'area di risulta per realizzare la nuova sede unica della Regione. A dirlo il consigliere comunale di centrosinistra Giovanni Di Iacovo, che annuncia anche una raccolta firme per bloccare il progetto dell'amministrazione Masci e della giunta regionale:

"Ottanta metri cubi di cemento per costruire i palazzi della Regione al posto dell’area di risulta. Colpo di grazia per spegnere del tutto il centro di Pescara. Stiamo raccogliendo le firme per fermare questa follia, se vi va di firmare vi aspetto giovedì 11 e venerdì 12 maggio in Comune dalle 10.30 alle 13.30 oppure giovedì 11 maggio nella biblioteca di Giampaolo (Tiburtina) dalle 18.30 alle 20".

Ricordiamo che il progetto, che rientra nell'ambito della riqualificazione di tutta l'area di risulta, è stato fortemente contestato dalle opposizioni comunali e dai comitati cittadini, che chiedono di bloccare l'opera che andrebbe ad aumentare sensibilmente le cubature di cemento in centro anche se venisse realizzato il parco centrale, con conseguenze negative per la qualità della vita nella zona e per il traffico, con un aumento esponenziale soprattutto nei giorni feriali del flusso di automobili, già importante, verso il centro della città.