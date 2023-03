Di Iacovo (Pd) contro l'ipotesi di un'ordinanza restrittiva per la movida nel centro storico: "Così si continua a spegnere Pescara"

Una nuova aggressione alla vitalità, all'economia ed alla socialità della città di Pescara da parte della giunta Masci. Così il consigliere comunale di centrosinistra Giovanni Di Iacovo commenta l'ipotesi che, a partire dalla prossima settimana, possa essere firmata dal sindaco Carlo Masci un'ordinanza temporanea che imporrà lo stop alla musica, al consumo degli alcolici e ai tavolini all'aperto nel centro storico. L'ordinanza, lo ricordiamo, sarebbe in via di definizione ed arriva a seguito dei dati avuti dal primo cittadino sui superamenti dei livelli di inquinamento acustico rilevati dall'Arta e dopo i recenti episodi di violenza avvenuti proprio nel centro storico:

"Pescara si spegne ancora di più. Nuova aggressione della giunta Masci alla vitalità della nostra città. Invece che colpire singolarmente chi viola le leggi, scelgono la scorciatoia di decapitare l'intera vita sociale serale della nostra città, unica vera attrattiva rimasta ancora in piedi dopo la desertificazione culturale di questi ultimi anni. Questa ordinanza darebbe davvero il colpo di grazia alle attività già in ginocchio dopo il lockdown e dopo le famose ordinanze da sceriffo del post lockdown. Spero il sindaco ci ripensi, noi ci opporremmo fino all'ultimo."

DI Iacovo, da noi raggiunto, ha spiegato che è giusto che si sanzioni chi non rispetta le norme per quanto riguarda il rumore e la vendita di alcolici anche a minorenni, ma in questo modo si andrebbe ad azzerare completamente il diritto alla socialità dei giovani e dei cittadini, per una città che ha come principale punto d'attrattività rispetto ad altre realtà della region proprio la sua vitalità per i locali, gli eventi e le manifestazioni che la caratterizzano durante le ore serali.