La proposta del consigliere Di Iacovo: "Una commissione per tutelare il patrimonio storico e culturale di Pescara"

Istituire una commissione storia e bellezza, per tutelare e preservare il patrimonio storico e culturale urbano della città di Pescara. La proposta arriva dal consigliere comunale Pd Di Iacovo assieme al capogruppo Giampietro, e prevede l'istituzione di una commissione di tipo scientifico e non politico, coinvolgendo le università umanistiche e di architettura, la soprintendenza e le associazioni già impegnate su questo fronte.

Secondo Di Iacovo, l'esperienza dimostra che le istituzioni non sono state adeguate negli anni a proteggere pezzi di bellezza e identità della città valorizzando e tutelando il valore di questi luoghi ed edifici dal punto di vista ambientale, storico, artistico, creativo e antropologico, preservando la memoria dei luoghi della nostra comunità, la narrazione delle vicende sociali e le peculiarità presenti sul nostro territorio.

Non immaginiamo un pensatoio, ma un organo che abbia il ruolo di porre tutele e attenzioni su porzioni urbane di pregio che magari non necessitano del vincolo della Soprintendenza, ma che possono avere un valore nel racconto della nostra comunità. Una commissione che possa contare anche sugli uffici comunali per proporre al consiglio comunale varianti urbanistiche che, pur consentendo l’ammodernamento statico, tecnologico e funzionale, proteggano il patrimonio storico e identitario della città