La proposta del consigliere Di Iacovo: "Destinare i bus elettrici inutilizzabili sulla strada parco per il servizio notturno"

Riattivare i bus notturni a Pescara, sfruttando i cinque mezzi elettrici a disposizione del Comune che non potranno transitare sulla strada parco. La richiesta arriva dal consigliere comunale di centrosinistra Giovanni Di Iacovo, che durante l'amministrazione Alessandrini si era fatto promotore dell'iniziativa quando era assessore, che ottenne un ottimo riscontro. L'obiettivo, spiega Di Iacovo, è quello di permettere a tutti, in qualsiasi zona della città, di spostarsi e rientrare a casa in totale sicurezza di sera e di notte:

"Introdussi i bus notturni quando ero assessore, come esperimento, per alcuni mesi (l'iniziativa si chiamava "Ritorno al Sicuro"). Organizzammo anche piccoli concerti a bordo per invogliare i ragazzi a lasciare a casa motorini e macchine e salire a bordo. L'Azienda Tua ci fece a fine estate un report entusiasta: non solo i viaggi si svolsero nella più serena sicurezza e gli autobus erano sempre pieni, ma tutti facevano regolarmente il biglietto a bordo. Questa amministrazione ha messo parcheggi a pagamento anche la notte ovunque, diamo quindi una alternativa vera al mezzo privato e, nel contempo, evitiamo che i nostri ragazzi si mettano al volante dopo aver bevuto: facciamo tornare il trasporto serale e notturno nella nostra città."

Il consigliere ha anche annunciato che proporrà la mozione al prossimo consiglio comunale, assieme al consigliere e capogruppo del Pd Piero Giampietro.