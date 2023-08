Di Girolamo e Sola (M5s) sull'aggressione omofoba lungo la riviera: "C'è un problema culturale che la politica non può ignorare"

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola e la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo commentano l'aggressione omofoba avvenuta fra il 30 e 31 luglio lungo la riviera di Pescara ai danni di un 35enne. Il consigliere Sola evidenzia come il problema sia di natura culturale:

"L'ennesima aggressione di matrice omofoba dei giorni scorsi conferma che nella nostra città questo problema esiste ed è tale anche per colpa dell'indifferenza di un'amministrazione di centrodestra che continua a negarlo e ad ignorarne i segnali. Se dovesse trovare conferma che, come sembra, protagonisti dell'aggressione sono dei ragazzi giovanissimi, sarebbe grave continuare a negare l'esistenza di un problema che è, innanzitutto, profondamente culturale problema di cui le istituzioni locali dovrebbero farsi carico. Aver svilito e irriso, invece, tutte le proposte degli ultimi anni, dall'istituzione di un garante per i diritti della comunità Lgbtq+ all'inserimento di progetti d'informazione sull'identità di genere e orientamento sessuale negli assi tematici del piano sociale, rappresenta la peggior forma di disinteresse spesso complice di questi episodi. Come gruppo consiliare del movimento 5 Stelle Pescara torneremo a chiedere a questa amministrazione di farsi carico di iniziative di sensibilizzazione - conclude - e non possiamo che condannare fermamente questa ennesima aggressione ed esprimere tutta la nostra solidarietà al ragazzo colpito"."

La senatrice ha commentato:“Esprimo piena solidarietà e vicinanza al ragazzo aggredito a Pescara perché gay. Trovo vergognoso che accadano ancora queste cose, evidentemente causate da una totale mancanza di educazione, di cultura e di sensibilità. Come in altri casi i criminali hanno agito in gruppo per poi scappare, rispettando il perfetto copione del branco. Al ragazzo aggredito, al suo compagno e alle loro famiglie va ancora tutta la vicinanza possibile. Noi siamo dalla loro parte e continueremo a batterci per un Paese realmente civile, con l’auspicio che le i responsabili di questa vile aggressione possano essere assicurati al più presto alla giustizia". Ricordiamo che le indagini sono affidate alla digos che sta valutando la testimonianza della vittima, che ha sporto denuncia, e che ha fornito una descrizione dell'aggressore che, in base alle prime informazioni, dovrebbe essere un giovane di circa 20 anni che si trovava sul posto con degli amici.