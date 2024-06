L'ex sindaco Di Bartolomeo sull'omicidio di Thomas Luciani: "Mai vista tanta disumanità attorno ai nostri ragazzi"

Anche l'ex sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, ex agente della polizia di Stato in servizio alla squadra mobile di Pescara, commenta l'omicidio di Thomas Luciani, parlando di un episodio di una gravità forse unica sul nostro territorio:

"Dopo giorni di doveroso silenzio, esprimo tutto il mio sgomento e dolore per l’efferato omicidio che ha visto vittima il giovanissimo Christopher e, forse, gravemente coinvolti con atti di inaudita violenza altri giovanissimi del nostro territorio. Un avvenimento che scuote le coscienze e che fa tremare di fronte all’evidente mancanza di valori, questione che ci vede tutti interessati, genitori, insegnanti, istituzioni. In attesa degli esatti riscontri delle indagini, posso affermare come in tanti anni di servizio nella polizia di Stato, in qualità di ispettore della squadra mobile di Pescara, io non ricordi un episodio criminoso che mi abbia colpito come questo, così pieno di disumanità attorno ai nostri ragazzi. Parlo da padre e da uomo in divisa. È evidente il fallimento di una società che li sta trascinando in un vortice molto pericoloso, per loro stessi e per gli altri. È su questo che tutti noi dobbiamo riflettere e soprattutto, a vario titolo, agire”. Di Bartolomeo attualmente è responsabile del dipartimento regionale Fdi Legalità e Sicurezza.