Acerbo: "In Regione è fallito il blitz urbanistico, ma noi non abbassiamo la guardia" 

Il pescarese Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista ed ex consigliere regionale, interviene per rallegrarsi del fatto che "fortunatamente il blitz con cui il centrodestra abruzzese voleva approvare la deregulation urbanistica" è "fallito" ed è stato "sventato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Acerbo, poi, aggiunge: "Come ambientalisti abbiamo posto all'attenzione questioni di metodo e merito che non possono essere ignorate.

Non abbassiamo però la guardia", conclude l'esponente di Rifondazione.